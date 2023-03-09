Колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Бахмут уже став кульмінацією. На його думку, українські війська утримуватимуть його, поки не виникне велика загроза оточення міста.

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Кульмінація в Бахмуті

За словами співрозмовника, вже не так важливо – вийдуть українські сили з Бахмута чи захищатимуть його до повного виснаження Росії. Мовляв, місто вже перевиконало свою місію.

Той великий наступ, яким лякали всіх, яким лякали наших людей, яким лякали європейців, він уже продовжується тривалий час. Та давайте говорити відверто: Соледар – це єдине місто, яке вони змогли взяти з літа 2022 року,

– відзначив Ростислав Смірнов.

Він також наголошує, що для того аби захопити Соледар і дещо просунутися в Бахмуті, "друга армія світу":

застосувала резерви,

провела другу хвилю мобілізації,

перекинула більшість техніки конкретно на цей напрямок,

почала отримувати боєприпаси з Білорусі й перекидувати туди ж.

"З цим усім вони змогли просунутися на декілька кілометрів, щонайбільше – декілька десятків кілометрів. З військової точки зору – це "пшик", – заявив ексрадник глави МВС.

Співрозмовник акцентував, що за цим "пшиком" стоять українські військові та їхній героїзм. Вони змогли нівелювати так званий "новий великий наступ" Росії.

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Доки ЗСУ втримуватимуть Бахмут

Колишній радник міністра внутрішніх справ запевнив, що ніхто не триматиме місто, до того моменту, коли наші війська там можуть потрапити в кільце. Нині ж ситуація там контрольована, а Бахмут є однією з ключових тем на обговореннях Ставки Верховного головнокомандувача.

Бахмут зараз концентрує практично всі війська Росії на цьому напрямку. Не лише живу силу, а й техніку. Стримує її та завдає ворогу надзвичайно великих втрат,

– пояснив Ростислав Смірнов.

Він відзначив, що саме під час оборони Бахмута щоденні втрати росіян дійшли до тисячі живої сили й десятків одиниць техніки. А саме це є ключовою передумовою весняного контрнаступу ЗСУ.

"Це виснаження сил противника, це знищення їхнього бойового духу й боєздатності загалом. За цей час у нас готуються нові підрозділи. Це все призведе до того, що ми зможемо піти в контрнаступ", – резюмував співрозмовник.

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