Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ. Також Сергій Череватий наголосив, що Бахмут і надалі є головним напрямком удару ворога.

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Бойові зіткнення та посилення ворога

Сергій Череватий розповів, що лише за цю добу на Бахмутському фронті ворог всюди завдає ударів з різних типів артилерії. Загалом, на цьому напрямку окупанти завдали 128 ударів. 20 з них – в районі Бахмута.

Окрім того, на всій ділянці фронту відбулося 41 зіткнення. Більшість, 19, саме в районі міста Бахмута.

Вбито 127 ворогів, 135 зазнали поранень різного ступеню,

– зазначив Череватий.

Наразі окупанти діють малими тактичними піхотними групами, перш за все ПВК "Вагнера". І вони менше там застосовують бронетехніку.

"Останнім часом ми спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ, механізованих. Також артилерійську підтримку їм надає регулярне військо", – додав речник.

Череватий зазначив, що на початку вторгнення у росіян була в основному вся модернізована техніка. Зокрема, БТР-82, танки Т-72, модернізовані Т-80, Т-90, БМП-3. Натомість зараз наші військові все частіше помічають, що у ворога вже з'явилися і БМП-1, які були зняті з озброєння.

Ба більше, на деяких ділянках фронту зафіксували Т-62 – це стара модель, яка навіть не має активного захисту від кумулятивних зарядів.

Цей рік нашої боротьби вибив не тільки багато особового складу (ворога – 24 Канал), а і багато бронетехніки. Багато було взято як трофеї. Особливо під час Харківської операції,

– підкреслив Череватий.

Зеленський пояснив доцільність втримання Бахмута

Президент зазначив, що після Бахмута росіяни могли б піти далі. "Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", – наголосив Володимир Зеленський.

Також глава держави додав, що цілі російської армії та ЗСУ різняться. Окупантам байдуже на мирне населення, вони знищили вщент місто та продовжують штурмувати його далі. Так Росія намагається отримали "хоч якусь перемогу", навіть зруйнувавши все в місті та вбивши місцевих жителів.

Зеленський наголосив, що якщо Росія зможе "поставити свій маленький прапорець" на вершині Бахмута, це допоможе "мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією".