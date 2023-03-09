Росіяни кидають на Бахмутський напрямок найбільше своїх сил і зазнають колосальних втрат. У ЗСУ зазначають, що саме тому кожен день оборони міста дозволяє виграти час для підготовки майбутніх наступальних операцій. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
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ЗСУ зривають плани агресора у Бахмуті
На цей напрямок ворог витрачає найбільш підготовлену й боєздатну частину свого війська – штурмові загони вагнерівців. Проте оборона міста триває і є дуже важливою для майбутніх дій ЗСУ.
Олександр Сирський підкреслює, що оборона міста дозволяє українським захисникам у тилу накопичити та сформувати резерви.
Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста – тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора,
– зазначив Сирський.
Власник ПВК "Вагнер" Пригожин неодноразово наголошував на необхідності захопити Бахмут. Це, вважають окупанти, дозволить їм розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.
Запеклі бої на цьому напрямку фронту тривають, кожен день стримування ворога зменшує їх наступальний потенціал. Разом з тим, українським захисникам вдається завдати значних втрат для росіян – як особового складу, так і техніки.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Останнім часом ситуація в Бахмуті загострилася ще більше. Ворог намагається оточити місто, проте Україна поки не збирається виводити війська. Командування, навпаки, прийняло рішення підсилити наявні угруповання на цій частині фронту.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Бахмут найближчими днями може впасти. Саме тому Захід має посилити підтримку України, аби втрата міста-фортеці не стала переломним моментом у війні.
- У Міноборони України досить гостро відреагували на заяву Єнса Столтенберга. Ганна Маляр говорить, що люди мають право припускати різний розвиток подій. Однак заступниця міністра оборони пояснила, що прогнозувати воєнні дії – це невдячна справа.
- Тим часом Пригожин впав в істерику, через колосальні втрати вагнерівців під Бахмутом. "Кухар Путіна" випрошує боєприпаси та підкріплення, намагається набрати нових росіян, аби готових до війни в Україні.