Россияне бросают на Бахмутское направление больше своих сил и терпят колоссальные потери. В ВСУ отмечают, что именно поэтому каждый день обороны города позволяет выиграть время для подготовки будущих наступательных операций. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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ВСУ срывают планы агрессора в Бахмуте

На это направление враг тратит наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды вагнеровцев. Однако оборона города продолжается и очень важна для будущих действий ВСУ.

Александр Сырский подчеркивает, что оборона города позволяет украинским защитникам в тылу накопить и сформировать резервы.

Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора,

– отметил Сырский.

Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин неоднократно отмечал необходимость захватить Бахмут. Это, полагают оккупанты, позволит им начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Ожесточенные бои на этом направлении фронта продолжаются, каждый день сдерживание врага уменьшает их наступательный потенциал. Вместе с тем, украинским защитникам удается нанести значительные потери для россиян – как личного состава, так и техники.

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