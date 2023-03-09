Россияне бросают на Бахмутское направление больше своих сил и терпят колоссальные потери. В ВСУ отмечают, что именно поэтому каждый день обороны города позволяет выиграть время для подготовки будущих наступательных операций. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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ВСУ срывают планы агрессора в Бахмуте
На это направление враг тратит наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды вагнеровцев. Однако оборона города продолжается и очень важна для будущих действий ВСУ.
Александр Сырский подчеркивает, что оборона города позволяет украинским защитникам в тылу накопить и сформировать резервы.
Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города – тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора,
– отметил Сырский.
Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин неоднократно отмечал необходимость захватить Бахмут. Это, полагают оккупанты, позволит им начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.
Ожесточенные бои на этом направлении фронта продолжаются, каждый день сдерживание врага уменьшает их наступательный потенциал. Вместе с тем, украинским защитникам удается нанести значительные потери для россиян – как личного состава, так и техники.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- В последнее время ситуация в Бахмуте обострилась еще больше. Враг пытается оцепить город, однако Украина пока не собирается выводить войска. Командование, напротив, приняло решение усилить имеющиеся группировки на этой части фронта.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Бахмут в ближайшие дни может упасть. Поэтому Запад должен усилить поддержку Украины, чтобы потеря города-крепости не стала переломным моментом в войне.
- У Минобороны Украины достаточно остро отреагировали на заявление Йенса Столтенберга. Анна Маляр говорит, что люди имеют право предполагать разное развитие событий. Однако заместитель министра обороны объяснила, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело.
- Тем временем Пригожин упал в истерику, из-за колоссальных потерь вагнеровцев под Бахмутом. "Повар Путина" выпрашивает боеприпасы и подкрепление, пытается набрать новых россиян, готовых к войне в Украине.