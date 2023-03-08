Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

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Запад должен увеличить военную поддержку

По его словам, есть вероятность падения города в ближайшие дни.

Столтенберг подчеркнул, что Запад должен усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне.

Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддерживать Украину,
– подчеркнул он.

Он отметил, что последние несколько месяцев вокруг Бахмута шли ожесточенные бои, при этом Россия бросала на это направление всю новую живую силу и технику.

"То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", – сказал Столтенберг.

Какая ситуация в Бахмуте: главное

  • В Институте изучения войны отмечали, что россиянам не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте. Уже более полугода захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на этом направлении, однако им это не удается сделать.
  • Кроме того, аналитики констатировали, что у врага проблемы со штурмовыми отрядами. Собственно, они слишком малы для того, чтобы совершать эффективные наступательные операции.
  • Вечером 7 марта президент Владимир Зеленский сообщил трагическую новость о гибели Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он погиб в бою под Бахмутом.
  • Пытаясь более 7 месяцев захватить город, оккупанты понесут там огромные потери. В разведке рассказали, что оккупанты жалуются на свое командование, которому безразличны потери.
  • Скулит российский военный и из-за отсутствия ротации. Выяснилось, что некоторым счастливчикам удалось продержаться на фронте уже год.