Однако их командование никак не интересуют потери расходного материала, который защитники Украины уничтожают тысячами. Поэтому от отчаяния воют и сами захватчики.
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Усталость и огромные потери
В частности, об этом стало известно из очередного перехвата разведки, записанного еще в феврале 2023 года. В нем российский оккупант из эвакуационной группы жалуется на моральную и физическую истощенность от боевых действий и большие боевые потери подразделения на Бахмутском направлении.
Ну слышишь, Саня, это же п**дец, это же, Саня, п**дец. Трудно выносить 200-х, 300-х, это всегда нужно бегом. А еще как говорится, то надо на мотолыге мотаться (бронетранспортере – 24 Канал). Это живая мишень, это консервная банка,
– скулил оккупант.
Более того, в своем разговоре военный захватчик подчеркнул, что таких "мотолыг" за время его службы воины Украины подожгли много.
Ротации нет больше года
Скулит российский военный и из-за отсутствия ротации. Выяснилось, что некоторым счастливчикам удалось продержаться на фронте уже год.
Сейчас калек знаешь сколько? Ну, что это такое? Как-никак уж сколько раненых, сколько погибло. Пацаны уже, считай, год безвылазно. Вот будет год в феврале. … Морально также устали. Не то что это физически сказывается, как морально,
– сказал оккупант.
При этом военный страны-террористки подчеркнул, что "это уже не шутки". Будто с оружием в руках переться в чужую страну убивать и грабить ее граждан было "замечательной" идеей. Неудивительно, что сейчас захватчики пожинают собственные же плоды.
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Что сейчас происходит вблизи Бахмута: коротко
- Ситуация в Бахмуте до сих пор остается напряженной, но контролируемой. Там украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, которые загнали себя в своеобразную ловушку.
- По словам военного эксперта Александра Мусиенко, оборона Бахмута сыграла важнейшую роль в общей картине войны. Город выполнил свою роль с той точки зрения, что там уничтожено множество оккупантов.
- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что, вероятно, России не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления в районе Бахмута без оттягивания сил из другого участка фронтовой линии. При этом российской армии не хватает мощности, чтобы поддерживать более одного одновременного наступления.