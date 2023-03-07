Однако их командование никак не интересуют потери расходного материала, который защитники Украины уничтожают тысячами. Поэтому от отчаяния воют и сами захватчики.

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Усталость и огромные потери

В частности, об этом стало известно из очередного перехвата разведки, записанного еще в феврале 2023 года. В нем российский оккупант из эвакуационной группы жалуется на моральную и физическую истощенность от боевых действий и большие боевые потери подразделения на Бахмутском направлении.

Ну слышишь, Саня, это же п**дец, это же, Саня, п**дец. Трудно выносить 200-х, 300-х, это всегда нужно бегом. А еще как говорится, то надо на мотолыге мотаться (бронетранспортере – 24 Канал). Это живая мишень, это консервная банка,

– скулил оккупант.

Более того, в своем разговоре военный захватчик подчеркнул, что таких "мотолыг" за время его службы воины Украины подожгли много.

Ротации нет больше года

Скулит российский военный и из-за отсутствия ротации. Выяснилось, что некоторым счастливчикам удалось продержаться на фронте уже год.

Сейчас калек знаешь сколько? Ну, что это такое? Как-никак уж сколько раненых, сколько погибло. Пацаны уже, считай, год безвылазно. Вот будет год в феврале. … Морально также устали. Не то что это физически сказывается, как морально,

– сказал оккупант.

При этом военный страны-террористки подчеркнул, что "это уже не шутки". Будто с оружием в руках переться в чужую страну убивать и грабить ее граждан было "замечательной" идеей. Неудивительно, что сейчас захватчики пожинают собственные же плоды.

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