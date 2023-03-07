Такие цифры называют западные официальные лица. Об этом сообщил журналист The Guardian Дэниел Саббаг.

Кстати говоря Россияне сами загнали себя в ловушку, – военный ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте

Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек при попытке взять Бахмут,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем. По словам журналиста, ни одной эквивалентной цифры для украинских защитников не приводят, кроме "меньше". Хотя есть заявления о пяти россиянах на одного украинца и даже больше.

Саббаг добавляет, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц".

Обратите внимание! По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 военных.

Какая ситуация в Бахмуте