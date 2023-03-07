Такие цифры называют западные официальные лица. Об этом сообщил журналист The Guardian Дэниел Саббаг.
Кстати говоря Россияне сами загнали себя в ловушку, – военный ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте
Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек при попытке взять Бахмут,
– говорится в сообщении.
Он добавил, что соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем. По словам журналиста, ни одной эквивалентной цифры для украинских защитников не приводят, кроме "меньше". Хотя есть заявления о пяти россиянах на одного украинца и даже больше.
Саббаг добавляет, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц".
Какая ситуация в Бахмуте
- 6 марта украинское военно-политическое руководство обсуждало ситуацию вокруг Бахмута во время заседания Ставки Главнокомандующего.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считают, что нужно усиливать оборону Бахмута, а не отходить.
- Военный ВСУ Иван Варченко отметил, что россияне оказались в ловушке. Теперь у них только один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их под стенами Бахмута.