Такі цифри називають західні офіційні особи. Про це повідомив журналіст The Guardian Деніел Саббаг.
До речі Росіяни самі загнали себе в пастку, – військовий ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті
Росія втратила від 20 000 до 30 000 осіб при спробі взяти Бахмут,
– мовиться у повідомленні.
Він додав, що співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох. За словами журналіста, жодної еквівалентної цифри для українських захисників не наводять, окрім "менше". Хоча є заяви про п'ятьох росіян на одного українця і навіть більше.
Саббаг додає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць".
Яка ситуація в Бахмуті
- 6 березня українське військово-політичне керівництво обговорювало ситуацію довкола Бахмута під час засідання Ставки Головнокомандувача.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважають, що потрібно посилювати оборону Бахмута, а не відходити.
- Військовий ЗСУ Іван Варченко зазначив, що росіяни опинилися у пастці. Тепер вони мають лише один сценарій – фронтально атакувати, кидаючи в бій десятки тисяч бійців і знищуючи їх під мурами Бахмуту.