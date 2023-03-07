Такі цифри називають західні офіційні особи. Про це повідомив журналіст The Guardian Деніел Саббаг.

До речі Росіяни самі загнали себе в пастку, – військовий ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті

Росія втратила від 20 000 до 30 000 осіб при спробі взяти Бахмут,

– мовиться у повідомленні.

Він додав, що співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох. За словами журналіста, жодної еквівалентної цифри для українських захисників не наводять, окрім "менше". Хоча є заяви про п'ятьох росіян на одного українця і навіть більше.

Саббаг додає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць".

Зверніть увагу! За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 військових.

Яка ситуація в Бахмуті