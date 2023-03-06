Під час неї тема Бахмута стала основною. Так, Президент України заслухав особливу доповідь щодо ситуації в Бахмуті та навколо міста.

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Є багато дезінформаційних повідомлень

Під час Ставки доповідали Головнокомандувач, а також командувачі та розвідка. Тож у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів деякі деталі із засідання. При цьому він підкреслив, що хоче бути відвертим у таких темах, та наголосив на дезінформації.

Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось там стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони,

– сказав він.

Президент підкреслив, що суспільство натомість має розуміти правдивий сенс оборонних операцій України.

Розглядали питання розвитку подій у Бахмуті

Під час Ставки Володимир Зеленський прямо постав питання і командувачу стратегічного угруповання військ "Хортиця" генералу Сирському, і Головнокомандувачу ЗСУ Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку.

Потрібно було почути думку командування, чи відійти з міста, чи продовжувати оборону і посилюватися у Бахмуті.

Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою, інших позицій не було,

– сказав Володимир Зеленський.

Відтак президент наказав Залужному знайти відповідні сили, щоб допомогти військовим України у Бахмуті.

"Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито не цінними", – підсумував Зеленський.

Що відбувається поблизу Бахмута: коротко