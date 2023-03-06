Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор. За його словами, число українських захисників Бахмута значно збільшилося.

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Захід ССО в Бахмут

Роман Світан пояснив, що після приїзду до Бахмута командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка у місті почали працювати ССО.

"Почалася певна ротація війська", – наголосив він.

За його словами, стрілецький підрозділ наразі неефективний для ведення міських боїв, тому його вивели з Бахмута.

Це правильний маневр: техніка виведена, мости підірвані. Працюють наші "вовки" вуличних боїв – це ССО,

– наголосив він.

Військовий експерт переконаний, що краще за спецпризначенців ніхто із цим завданням не впорається.

"Ми бачили їхню роботу у Сєвєродонецьку", – розказав він.

ССО виснажували сили противника протягом декілька тижнів. Тож знають, як діяти в таких ситуаціях.

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Бахмут тримається

Роман Світан зосередив увагу, що оборона Бахмута перейшла у режим ведення міських боїв.

Продовжуємо виконувати першу задачу в армії – знищення противника у будь-якому вигляді там, де вигідно і зручно,

– пояснив він.

За його словами, кількість нашого війська у місті не зменшилася, а збільшилася.

"Техніка в міських боях – хороша ціль, тому таку техніку виводили цілі підрозділи", – наголосив військовий експерт.

Світан зазначив, що Бахмут стоїть, а гарнізон тримається. Наразі справа за ССО – армійською розвідкою. До того ж до Часового Яру ЗСУ підтягнули артилерійські резерви.

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