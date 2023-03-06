Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор. За його словами, число українських захисників Бахмута значно збільшилося.
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Захід ССО в Бахмут
Роман Світан пояснив, що після приїзду до Бахмута командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка у місті почали працювати ССО.
"Почалася певна ротація війська", – наголосив він.
За його словами, стрілецький підрозділ наразі неефективний для ведення міських боїв, тому його вивели з Бахмута.
Це правильний маневр: техніка виведена, мости підірвані. Працюють наші "вовки" вуличних боїв – це ССО,
– наголосив він.
Військовий експерт переконаний, що краще за спецпризначенців ніхто із цим завданням не впорається.
"Ми бачили їхню роботу у Сєвєродонецьку", – розказав він.
ССО виснажували сили противника протягом декілька тижнів. Тож знають, як діяти в таких ситуаціях.
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Бахмут тримається
Роман Світан зосередив увагу, що оборона Бахмута перейшла у режим ведення міських боїв.
Продовжуємо виконувати першу задачу в армії – знищення противника у будь-якому вигляді там, де вигідно і зручно,
– пояснив він.
За його словами, кількість нашого війська у місті не зменшилася, а збільшилася.
"Техніка в міських боях – хороша ціль, тому таку техніку виводили цілі підрозділи", – наголосив військовий експерт.
Світан зазначив, що Бахмут стоїть, а гарнізон тримається. Наразі справа за ССО – армійською розвідкою. До того ж до Часового Яру ЗСУ підтягнули артилерійські резерви.
Ситуація в Бахмуті: головне
- Речник східного угрупування військ Сергій Череватий пояснив, що бої за Бахмут продовжуються. Росіяни продовжують поширювати фейки про захоплення міста їхніми силами.
- Прикордонники розповіли, що відбили спробу штурму ворога під Бахмутом. Ворожа піхота потрапила під вогневе ураження захисників кордону.
- За словами військового експерта Олега Жданова, окупанти мають вже рік великі надії захопити місто. Вони вантажівками підвозять особовий склад та кидають його у бій.