Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор. По его словам, число украинских защитников Бахмута значительно увеличилось.
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Вход ССО в Бахмут
Роман Свитан объяснил, что после приезда в Бахмут командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко в городе начали работать ССО.
"Началась определенная ротация войска", – подчеркнул он.
По его словам, стрелковое подразделение пока неэффективно для ведения городских боев, поэтому его вывели из Бахмута.
Это правильный маневр: техника выведена, мосты взорваны. Работают наши "волки" уличных боев – это ССО,
– подчеркнул он.
Военный эксперт убежден, что лучше спецназовцев никто с этой задачей не справится.
"Мы видели их работу в Северодонецке", – рассказал он.
ССО истощали силы противника в течение нескольких недель. Так что знают, как действовать в таких ситуациях.
Роман Свитан рассказал, что действительно происходит в Бахмуте: смотрите видео
Бахмут держится
Роман Свитан обратил внимание, что оборона Бахмута перешла в режим ведения городских боев.
Продолжаем выполнять первую задачу в армии – уничтожение противника в любом виде там, где выгодно и удобно.
– объяснил он.
По его словам, количество нашего войска в городе не уменьшилось, а увеличилось.
"Техника в городских боях – хорошая цель, поэтому такую технику выводили целые подразделения", – подчеркнул военный эксперт.
Свитан отметил, что Бахмут стоит, а гарнизон держится. Теперь дело за ССО – армейской разведкой. К тому же, к Часовому Яру ВСУ подтянули артиллерийские резервы.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что бои за Бахмут продолжаются. Россияне продолжают распространять фейки о захвате города их силами.
- Пограничники рассказали, что отразили попытку штурма врага под Бахмутом. Вражеская пехота попала под огневое поражение защитников границы.
- По словам военного эксперта Олега Жданова, у оккупантов уже год есть большие надежды захватить город. Они грузовиками подвозят личный состав и бросают его в бой.