Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире новостного телемарафона подчеркнул, что украинские защитники продолжают держать оборону в Бахмуте.

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Украина продолжает бои за Бахмут

Череватый подчеркнул, что ни одна армия мира никогда не объявляет о своих тактических действиях. Однако украинские силы держат оборону в Бахмуте и информация о том, что наши войска якобы отошли из города – фейк.

Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, убирать оттуда раненых,

– сказал Сергей Череватый.

Да, автодорога Бахмут – Константиновка довольно опасна. Однако наши подразделения обеспечивают возможность поставлять в Бахмут все необходимое.

Пограничники отбили попытку штурма у Бахмута

Ситуация на подступах к городу-крепости Бахмут остается очень сложной. Согласно данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление и не прекращает штурм города и близлежащих населенных пунктов.

Пограничники рассказали, отразивших попытку штурма врага под Бахмутом. Вражеская пехота попала под огневое поражение защитников границы.

Под Бахмутом бойцы Госпогранслужбы отразили попытку штурма, пехота противника не смогла преодолеть зону сплошного огневого поражения. Потери живой силы страны-агрессора доразведываются,

– говорится в сообщении.