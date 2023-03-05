Речник східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі новинного телемарафону наголосив, що українські захисники продовжують тримати оборону в Бахмуті.

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Україна продовжує бої за Бахмут

Череватий підкреслив, що жодна армія світу ніколи не оголошує про свої тактичні дії. Проте українські сили тримають оборону в Бахмуті й інформація про те, що наші війська буцімто відійшли з міста – фейк.

Туди є змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених,

– сказав Сергій Череватий.

Так, автошлях Бахмут – Костянтинівка доволі небезпечний. Проте наші підрозділи забезпечують можливість постачати до Бахмута все необхідне.

Прикордонники відбили спробу штурму біля Бахмута

Ситуація на підступах до міста-фортеці Бахмут залишається вкрай складною. Згідно з даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ і не припиняє штурм міста та навколишніх населених пунктів.

Прикордонники розповіли, що відбили спробу штурму ворога під Бахмутом. Ворожа піхота потрапила під вогневе ураження захисників кордону.

Під Бахмутом бійці Держприкордонслужби відбили спробу штурму, піхота противника не змогла подолати зону суцільного вогневого ураження. Втрати живої сили країни-агресора дорозвідуються,

– мовиться у повідомленні.