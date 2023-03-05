Однак, на жаль, на початку березня евакуація з міста сповільнилася до мінімуму. Про це розповів заступника мера Бахмута Олександр Марченко.
Варте уваги Місто незламності: чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над Донбасом
Заважають активні бойові дії
Він заявив, що під час піку евакуаційних заходів місто покидали до 600 українців. Наразі ця кількість впала і становить від п’яти до десяти людей, яких щодня вивозять з Бахмута. Зумовлено це активними бойовими діями.
Противник руйнує все вщент, б’є по багатоповерхових будинках, житловому сектору. Є авіанальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б’є по місту з усього, що може. Ми туди ніяк не потрапимо,
– сказав Олександр Марченко.
Деякі люди самі хочуть залишитися
Також заступник мера Бахмута повідомив, що наразі у місті перебувають близько 4–4,5 тисяч українців. І це люди, яких важко вмовити покинути свої домівки, адже більшість з них боїться, що "їм нікуди піти і нема з чим піти".
Тож наразі для мешканців Бахмуту працюють пункти обігріву. Також у місті залишилися четверо медичних працівників.
Що відбувається у Бахмуті та поблизу нього: останні новини
- Не секрет, що окупанти намагаються з усіх сил захопити Бахмут. При цьому, за даними Інституту з вивчення війни, росіяни мають позиційну перевагу в Бахмуті, однак не можуть досягнути бажаного результату.
- Ба більше, загарбники навряд чи зможуть оточити Бахмут найближчим часом. На думку полковника запасу ЗСУ, та військового експерта Романа Світана, не варто навіть допускати можливості пробиття лінії оборони України та виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що відступати від Бахмута українські захисники не планують. Наразі масового відведення українських військ із міста немає, однак тривають планові ротації.
- За даними Генштабу, за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки в районах семи населених пунктів. Загалом на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках наші військові відбили понад 130 атак.