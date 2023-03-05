У Генштабі доповіли актуальну інформацію на фронті станом на ранок 5 березня. Де намагається наступати ворог та які успіхи здобули ЗСУ – читайте далі.

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Яка ситуація на фронті

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також зазначили, що наші військові відбили понад 130 атак противника на цих напрямках. Відомо, що протягом минулої доби Росія:

завдала 6 ракетних та 24 авіаційних удари;

здійснила понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема – по цивільній інфраструктурі.

На жаль, загинули та поранені мирні люди. Ба більше, у Генштабі ЗСУ попереджають, що досі є висока загроза ракетних ударів по всій Україні.

Що відбувається на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено,

– заявили українські військові.

Ба більше, окупанти атакували населені пункти Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області. Серед них – Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна.

Окрім того, не полишали бити окупанти й по інших напрямках фронту. Зокрема:

на Куп'янському та Лиманському напрямках – вороги намагались наступати в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мали. З артилерії били по районах населених пунктів біля лінії зіткнення. У списку Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині;

напрямках – вороги намагались наступати в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мали. З артилерії били по районах населених пунктів біля лінії зіткнення. У списку Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – росіяни продовжують намагатись оточити Бахмут. Протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області;

напрямку – росіяни продовжують намагатись оточити Бахмут. Протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському напрямках – росіяни марно атакують позиції ЗСУ біля населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Побєда. З артилерії та мінометів вдарили по районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки;

напрямках – росіяни марно атакують позиції ЗСУ біля населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Побєда. З артилерії та мінометів вдарили по районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки; на Запорізькому та Херсонському напрямках – окупанти оборонялись та намагались покращити тактичне положення для відновлення наступу. З артилерії обстріляли райони понад 40 населених пунктів. Під атаку потрапило Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Яка ситуація на фронті: дивіться на карті

ЗСУ потужно атакують, вороги використовують людей як "живий щит"

В Новій Каховці, що у Херсонській області, росіяни використовують мирних мешканців як "живий щит". Щоб збити засоби ураження, які призначені для російських військових об'єктів, росіяни розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр", командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Росії та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії,

– мовиться в повідомленні.

Попри дії ворога, наша авіація за добу завдала:

18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів;

2 удари – по зенітно-ракетних комплексах;

1 – по складу боєприпасів противника;

1 – по автомобільному мосту.

Ба більше, українські захисники збили 4 розвідувальних і ударних безпілотників різних типів. Також підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.