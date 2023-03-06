Яка ситуація на фронті станом на ранок 6 березня розповіли у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Майже 154 тисячі ворогів та понад 40 одиниць техніки: втрати ворога станом на 6 березня

Ворог намагається наступати, наші воїни відбили майже 100 атак

Російські військові зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Росія й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права

Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру України.

Упродовж минулої доби противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання Росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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У Волновасі росіяни примусово залучають студентів до ремонту техніки

У місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт.

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

Українські захисники уразили пункти управління та ППО ворога

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

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Ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському – росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. Обстріляли Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки, Кам'янки, Сєверного, Побєди та Мар'їнки Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.



Росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів. Зокрема, Новосілку і Времівку Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївку, Антонівку Херсонської області та Херсон. На жаль, є жертви серед населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Для введення в оману Сил оборони ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка Херсонської області – Армянськ (тимчасово окупована територія Криму). Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина – відсутність достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів.