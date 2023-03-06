Натомість загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 770 загарбників.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3423 (+9);

бойових броньованих машин – 6 703 (+11);

артилерійських систем – 2433 (+7);

РСЗВ – 488 (+0);

засобів ППО – 250 (+2);

літаків – 302 (+0);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15);

крилатих ракет – 873 (+0);

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8);

спеціальної техніки – 234 (+2).



Втрати ворога станом на ранок 6 березня

Втрати ворога на фронті: останні новини