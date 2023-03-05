Припускаємо, що на момент публікації цієї новини він уже поповнив статистику втрат ворога. Сам же росіянин – чудова мотивація для самих окупантів. Адже всі, хто прийдуть на українську землю, у ній і залишаться.
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З чотирьох кінцівок вціліла лиш одна
Російський військовий почав ролик з бідкання на те, що він лежить десь посеред поля. За якусь мить він вирішив показати руку, яка ледь не на волосині висить. Відразу ж обмовимося, що відео самого окупанта дивитися не рекомендуємо вразливим людям, вагітним, а також тим, хто не досягнув 18-річного віку.
Окупант зняв мотиваційний ролик про війну: дивіться відео 18+
Пів руки відірвано н***й. Тут усе пробито н***й. Ноги простріляні. Одна рука ціла. Одна нога так більш-менш в осколках. Мінометами, с**и, заглушили,
– бідкався він.
Також поскаржився на те, що його не евакуювали. Ба більше, він упродовж доби у такому стані повз, намагаючись дістатися до своїх. Але йому так і не вдалося. Окупант цілу ніч пролежав на холодному снігу.
Ми, як і користувачі мережі, більше схильні до думки, що загарбник таки загинув. Так і з'явилося у мережі відео, яке він зняв до того, як потрапити на "концерт Кобзона".
А в "Кобзона" аншлаг
- Загальні втрати ворога ми оминути увагою не могли. Лиш за минулу добу не той світ відправили 930 російських бійців. А від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 153 120 окупантів.
- Стало у ворога також значно менше техніки. З 24 лютого 2022 року на брухт перетворили 3 414 танків, 6 692 бойові броньовані машини, 2 426 артилерійських систем, 488 РСЗВ, 248 засобів ППО.
- Вороже військо збідніло також на 302 літаки, 289 гелікоптерів, 2 071 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 873 крилаті ракети, 18 суден, 5 299 автомобілів і автоцистерн та 232 одиниці спеціальної техніки.