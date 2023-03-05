Зокрема, військові 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ окупантів, на більшості членів якого були елементи форми військових нашої держави.

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Ворог знімав форму з українців

Відбулося це на одному з важливих напрямків фронту. Як зазначили захисники України, у більшості знищеного особового складу підрозділу були помічені:

черевики,

елементи форми одягу,

спорядження ЗСУ.

Очевидно, воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте, Бог їх за це покарав, руками українських десантників!

– підкреслили у Десантно-штурмових військах.

Так, на відео, яке опублікували у ДШВ, видно залишки розбитого вщент ворожого підрозділу та зачистку позицій противника.

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Втрати окупантів шалені

Уміло застосовуючи заходи планування та тактику дій підрозділів, захисники України успішно демілітаризують загарбників. Ворог щоденно зазнає чимало втрат у живій силі та військовій техніці. Так, станом на ранок 5 березня лише за останню добу в Україні "задвохсотили" понад 900 окупантів, через що загальна кількість ліквідованих загарбників сягнула 153 120 осіб.

Щодо військової техніки, то за останню добу вдалося знищити:

5 танків (загальна кількість 3 414 одиниць),

9 бойових броньованих машин (6692),

12 артилерійських систем (2426),

1 РСЗВ (488),

1 засіб ППО (248),

5 БпЛА оперативно-тактичного рівня (2071),

10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5299),

2 одиниці спеціальної техніки (232).

Продовжуємо боронити рідну землю та знищувати ворогів України! Разом до Перемоги!

– написали у Десантно-штурмових військах.



Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ