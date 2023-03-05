В частности, военные 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение окупантов, на большинстве членов которого были элементы формы военных нашего государства.
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Враг снимал форму с украинцев
Произошло это на одном из важных направлений фронта. Как отметили защитники Украины, на большинстве уничтоженного личного состава подразделения были отмечены:
- ботинки,
- элементы формы одежды,
- снаряжение ВСУ.
Очевидно, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов. Однако Бог их за это наказал, руками украинских десантников!
– подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках.
Так, на видео, опубликованном в ДШУ, видно остатки разбитого наголову вражеского подразделения и зачистку позиций противника.
Десантники уничтожили подразделение российских оккупантов: видео
Потери оккупантов огромны
Умело применяя меры по планированию и тактике действий подразделений, защитники Украины успешно демилитаризуют захватчиков. Враг ежедневно несет немало потерь в живой силе и военной технике. Так, по состоянию на утро 5 марта только за последние сутки в Украине "задвохсотили" более 900 оккупантов, из-за чего общее количество ликвидированных захватчиков достигло 153 120 человек.
Что касается военной техники, то за последние сутки удалось уничтожить:
- 5 танков (общее количество 3 414 единиц),
- 9 боевых бронированных машин (6692),
- 12 артиллерийских систем (2426),
- 1 РСЗО (488),
- 1 средство ПВО (248),
- 5 БпЛА оперативно-тактического уровня (2071),
- 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5299),
- 2 единицы специальной техники (232).
Продолжаем защищать родную землю и уничтожать врагов Украины! Вместе к Победе!
– написали в Десантно-штурмовых войсках.
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ