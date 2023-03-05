С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли уже 153 120 захватчиков. Однако заметим, что это не окончательные данные, так как подсчет усложняют интенсивные боевые действия.
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Враг теряет также технику
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- танков – 3414 (+5),
- боевых бронированных машин – 6692 (+9),
- артиллерийских систем – 2426 (+12),
- РСЗО – 488 (+1),
- средств ПВО – 248 (+1),
- самолетов – 302 (+0),
- вертолётов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10),
- специальной техники – 232 (+2).
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают захватчиков
- По состоянию на утро 5 марта наша авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по складу боеприпасов противника и 1 – по автомобильному мосту.
- К тому же наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
- Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.
- Накануне стало известно, что наши гвардейцы уничтожили машины, сбрасывая боеприпасы из БПЛА. Они попали в зенитный ракетный комплекс "Тор М1", а также российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". А еще удалось уничтожить БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".
- Недавно Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре катера оккупантов, которые были подготовлены для диверсионно-разведывательных групп. Наши военные нанесли потерь врагу в районе Кинбурнской косы.
- Также захватчики потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы.
- А возле Бахмута ВСУ ликвидировали группу захватчиков. Дрон навел артиллерию, в результате почти вся штурмовая группа была "досрочно демобилизована". Успешную работу проделали бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.