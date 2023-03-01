Представитель оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что ВСУ уничтожили две единицы тяжелой артиллерии, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера, подготовленных россиянами, пишет 24 Канал.
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Силы обороны нанесли сокрушительные потери россиянам
"Это все на направлении от Кинбурнской косы к островам Левобережья", – сообщила Гуменюк.
Она также отметила, что оккупанты могут подтягивать силы и вооружение на Кинбурнскую косу из временно оккупированной левобережной части Херсонской области.
Они чуть ли не по пальцам выбрасывают, кто поедет на эту задачу, поскольку знают, что вернуться оттуда фактически невозможно,
– рассказала спикер ОК "Юг".
Гуменюк подчеркнула, что во время выездов на узкий конец Кинбурнской косы россияне обстреливают Очаковский район и Куцурубскую общину.
Кроме того, оккупанты развертывают позицию для обстрела Днепро-Бугского лимана, которая воздерживает от привлечения Николаевской области к участию в зерновом соглашении. Однако спикер отметила, что ВСУ противодействуют оккупантам и ежедневно уничтожают их технику.
"Они обстреливают и сразу получают ответ. Потому что действительно наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения по уничтожению техники", – резюмировала Гуменюк.
Зачем России Кинбурнская коса
- Согласно данным британского оборонного ведомства, русские войска, вероятно, использовали небольшие лодки для того, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах.
- В то же время, Украина успешно использовала дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов. По данным британской разведки, обе стороны, возможно, развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра.
- Считается, что обе стороны стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предотвращать любые попытки противника начать большое нападение через реку.
- Согласно оценке Минобороны Британии, обе стороны, вероятно, работают над сохранением своего присутствия в этих районах. Морской доступ к реке является ключевым стратегическим фактором.
- По мнению британских военных, вероятность того, что Россия будет пытаться форсировать Днепр, очень мала, поскольку это будет чрезвычайно сложной мерой.