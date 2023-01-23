Об этом 24 Каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, у врага на Кинбурнской косе никакой военной задачи нет. Он остается там, чтобы преследовать определенные цели.

Обратите внимание Как Кинбурнская коса стала кинжалом под ребром кафиров

Борьба постоянно продолжается

По его мнению, россияне пытаются накапливать оружие на Кинбурнской косе.

А наша задача – не давать им это сделать. И эта борьба продолжается постоянно,

– подчеркнул он.

Глава Николаевской ОВА считает, что оккупанты стягивают артиллерию на Кинбурнскую косу по 2 причинам:

чтобы не давать возможности Николаевской области присоединиться к "зерновому коридору". По словам Кима, россияне так демонстрируют, что контролируют этот проход;

чтобы беспокоить гражданское население и напоминать, что они здесь еще присутствуют – менее чем на 1% Николаевской области. А также обстреливать дополнительный регион, потому что с военной точки зрения оккупанты ничего не могут сделать.

"Они используют запрещенные кассетные боеприпасы, артиллерийский и минометный огонь по Очаковской и Куцурубской общинах", - подчеркнул Ким.

Что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео

Вторые сутки подряд – тишина

Виталий Ким также рассказал о ситуации на Николаевщине в целом: в области вторые сутки не слышно обстрелов оккупантов.

Но это исключительно благодаря нашим военным, хорошо отработавшим по Левому берегу и по Кинбурнской косе. Они поразили несколько складов с боекомплектом и точки, из которых обстреливали именно Очаков,

– заметил глава Николаевской ОВА.

Он отметил, что это временное затишье, но постоянная работа может привести к тому, что враг будет полностью уничтожен на оккупированных территориях.

Ситуация на Кинбурнской косе: важное