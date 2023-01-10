ВСУ не будут форсировать Днепр
Прежде всего, серая зона – это участок, который не контролирует ни одна из сторон конфликта. То есть там, где нет контроля ВСУ и российских оккупационных войск – это серая зона. Но это не означает, что этот контроль в краткосрочной перспективе может возникнуть. Хотя назвать участок в 17 800 гектаров серой зоной сложно. Но...
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Я уже не впервые пишу о формировании операционной зоны на Левом берегу Херсона, которая сейчас достигает в глубину 20 километров. Эта операционная зона является следствием огневого контроля над Левобережьем с Правого берега, вследствие чего россияне даже отвели часть своих подразделений.
В этой зоне есть подразделения оккупантов для удержания обороны, в случае, например, форсирование Днепра ВСУ. На самом деле это полный бред, но враг все же рассматривает этот вариант. Однако не будет никакого форсирования, все вырисовывается намного жестче. В перспективе.
Тогда я слышал много критики, что коса неудобна для логистики. Ок. Но...
Кинбурнская коса – возможности для освобождения территорий
Но вот в том-то и дело, если взять карту боевых действий, раскрыть ее и рассмотреть:
- Нафаршированный оккупантами более чем на 15 БТГр 29-й, 35-й и 36-й ОВА треугольник Васильевка – Токмак – Мелитополь.
- Резервные 6 БТГр на дороге между Херсонщиной и Запорожской областью.
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А между тем на Левом берегу находится 20 километров операционной зоны, которая может выстрелить от Кинбурнской косы до Голой Пристани, Олешек и Новой Каховки. А что такое выстрел? Это напор. Это возможности ВСУ за полторы недели освободить более 8,5 тысячи квадратных километров.
Зачем, уважаемые эксперты, нужна долговременная и основательная логистика, если все готово к тому, чтобы загнать кинжал под ребро, провернуть и оставить. Навсегда.