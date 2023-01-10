ВСУ не будут форсировать Днепр

Прежде всего, серая зона – это участок, который не контролирует ни одна из сторон конфликта. То есть там, где нет контроля ВСУ и российских оккупационных войск – это серая зона. Но это не означает, что этот контроль в краткосрочной перспективе может возникнуть. Хотя назвать участок в 17 800 гектаров серой зоной сложно. Но...

Читайте также Россияне под Бахмутом резко поумнели и поняли, где лучшие стиральные машинки

Я уже не впервые пишу о формировании операционной зоны на Левом берегу Херсона, которая сейчас достигает в глубину 20 километров. Эта операционная зона является следствием огневого контроля над Левобережьем с Правого берега, вследствие чего россияне даже отвели часть своих подразделений.

В этой зоне есть подразделения оккупантов для удержания обороны, в случае, например, форсирование Днепра ВСУ. На самом деле это полный бред, но враг все же рассматривает этот вариант. Однако не будет никакого форсирования, все вырисовывается намного жестче. В перспективе.

13 декабря я писал следующее: Кинбурнская коса является для российской группировки на Левобережье кинжалом под ребром. Командование оккупантов это прекрасно понимает, но ничего сделать не может.

Тогда я слышал много критики, что коса неудобна для логистики. Ок. Но...

Кинбурнская коса – возможности для освобождения территорий

Но вот в том-то и дело, если взять карту боевых действий, раскрыть ее и рассмотреть:

Нафаршированный оккупантами более чем на 15 БТГр 29-й, 35-й и 36-й ОВА треугольник Васильевка – Токмак – Мелитополь.

Резервные 6 БТГр на дороге между Херсонщиной и Запорожской областью.

Интересно Бахмут – несбыточная мечта: Пригожин хочет оправдаться за позорный провал вагнеровцев

А между тем на Левом берегу находится 20 километров операционной зоны, которая может выстрелить от Кинбурнской косы до Голой Пристани, Олешек и Новой Каховки. А что такое выстрел? Это напор. Это возможности ВСУ за полторы недели освободить более 8,5 тысячи квадратных километров.

Зачем, уважаемые эксперты, нужна долговременная и основательная логистика, если все готово к тому, чтобы загнать кинжал под ребро, провернуть и оставить. Навсегда.