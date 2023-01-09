Пригожин хотел контролировать ВС России, но не получилось

Недооценив ВСУ, ЧВК "Вагнера" решила круто пропиариться на взятии Бахмута и публично подписалась взять город.

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Этот успех должен был показать высокую боеспособность ЧВК "Вагнера" по сравнению с регулярной армией России, а в перспективе – дать Пригожину контроль над вооруженными силами России.

Но что-то пошло не так, и под Бахмутом вагнеровцы получили п*зды. Нежданчик, ага. Сейчас Пригожин пытается выйти из поражения с минимальными имиджевыми потерями.

Все заметили резонансное видео, где вагнеровцы кроют матом Герасимова. Но все телевизионные "эксперты" комментировали это как вражду Пригожина по минобороны. В этом случае это глубоко вторичный мотив.

Пригожин ищет "виновных", чтобы оправдать себя

На самом деле это была попытка переложить ответственность за поражение под Бахмутом с "Вагнера" на минобороны, которое якобы не снабдило ЧВК Пригожина снарядами.

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Пригожин хочет свою рукож*пость перевести на других рукож*опов, чтобы оправдать несостоятельность ЧВК "Вагнера" достичь озвученных и широко распиаренных целей.

Эта война уже развенчала мифы о силе русской армии, мудрости Путина, страшных кадыровцев и теперь очередь дошла до "профессионалов ЧВК", которым с горой наваливает обычная пехота ВСУ.