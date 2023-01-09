Как заявили специалисты американского Института изучения войны, эти утверждения ошибочны.

Важно ВСУ отстояли Соледар, туда опрокинули резервы, – военный эксперт Жданов

По мнению аналитиков, заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения "Вагнера" вокруг Бахмута, а также подчеркнуть важность установления контроля над территорией.

В заявления Пригожина никто не верит

Бывший российский офицер и блогер подверг критике Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторических защитных сооружений.

Блогер отметил, что даже если войска захватят Соледар, Пригожин и российские военные проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.

Любопытно! Ранее в Белом доме заявили, что Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль месторождения в районе Бахмута. В частности соляные и гипсовые шахты.

Что происходит в Бахмуте