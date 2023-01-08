В Генштабе ВСУ приняли соответствующее решение и в Соледар перебросили дополнительные резервы. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

Важно Почему опасно потерять Соледар: военный эксперт назвал возможные последствия

Соледар под контролем Украины

В настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют большую часть города, в том числе его центр. В то же время там продолжаются ожесточенные бои. А именно в восточных окрестностях Соледара, а также на Север и Юг от города.

Оккупанты концентрируют свои усилия на дальнейших попытках установить контроль над Донецкой областью. Более того, российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении,
– сообщил военный эксперт.

За прошедшие сутки ВСУ отбили ряд атак оккупантов

Кроме того, за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских захватчиков в районах следующих населенных пунктов:

  • Стельмаховка;
  • Макеевка;
  • Диброва;
  • Белогоровка на Луганщине;
  • Озаряновка;
  • Соледар;
  • Красна Гора;
  • Подгородное;
  • Бахмут;
  • Клещиевка;
  • Первомайское;
  • Марьинка;
  • Победа в Донецкой области.

Жданов рассказал о ситуации в Соледаре: смотрите видео

Последние новости из Соледара: коротко

  • Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области. Для этого захватчики сконцентрировали немалые усилия на Востоке нашего государства. В Соледаре очень сложная ситуация.
  • Украинские защитники отбивают атаки россиян и делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальный ущерб. Захватчики массированно бросают в бой личный состав, поэтому у них получилось несколько продвинуться. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.
  • Захватчики планировали обойти Соледар с Юга, но не получилось и движение остановилось. Наши войска остановили врага вдоль водопровода, идущего от Славянска до Донецка. Поэтому россияне пытаются взять Соледар или двигаться немного к Северу от него. А уже с Севера зайти в Бахмут.
  • В американском Институте изучения войны заявили, что, несмотря на утверждения российских источников, недавние достижения оккупантов в Соледаре не предвещают окружение Бахмута. Таким образом, украинские военные продолжают надежно защищать город.