Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По мнению экспертов, российским захватчикам вряд ли удастся продвинуться к Бахмуту.

Обратите внимание Оккупанты готовятся атаковать на линии Соледар – Бахмут, – Жданов

Почему оккупанты не могут окружить Бахмут

Недавние достижения россиян в Соледаре не предвещают окружение Бахмута, вопреки утверждениям российских источников. Даже при искренней интерпретации нарративов российских блогеров, утверждающих, что их войска ведут бои в окрестностях Раздолевки (примерно 6 километра к северо-западу от Соледара), оккупанты все еще далеки от того, чтобы оказаться на расстоянии удара от оперативного окружения Бахмута,

– рассказали в ISW.

Эксперты говорят, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассой Северск – Бахмут (7 километров к западу от самой отдаленной точки подтвержденного наступления России в районе Соледара) и Славянск – Бахмут.

Учитывая, что недавние темпы продвижения в этом районе составляли несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся осуществить механизированный толчок к наземным линиям связи и двигаться к окружению Бахмута.

"Украинские силы в Бахмуте все еще будут иметь доступ к наземным линиям связи, даже если россияне перережут трассу Славянск – Бахмут", – добавили эксперты.

Обратите внимание! Бойцы 46 отдельной десантно-штурмовой бригады сообщали, что в Бахмутском и Соледаре ситуация не такая, как пишут пропагандисты. Хотя у оккупантов действительно есть продвижение. Защитники подчеркнули, что там действительно продолжаются тяжелые бои.

Какая сейчас ситуация в Соледаре

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки 7 января там зафиксировали 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.

Так, украинские военные пытаются выровнять тактическое положение. Однако Соледар находится под контролем Украины. Сейчас там оккупанты массированно бросают в бой много личного состава. Следовательно, у захватчиков получилось немного продвинуться.