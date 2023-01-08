Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. На думку експертів, російським загарбникам навряд чи вдасться просунутися до Бахмута.

Зверніть увагу Окупанти готуються атакувати на лінії Соледар – Бахмут, – Жданов

Чому окупанти не можуть оточити Бахмут

Нещодавні досягнення росіян у Соледарі не передвіщають оточення Бахмута, всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найщирішої інтерпретації наративів російських блогерів, які стверджують, що їхні війська ведуть бої на околицях Роздолівки (приблизно 6 кілометрові на північний захід від Соледару), окупанти все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані удару від оперативного оточення Бахмута,

– розповіли в ISW.

Експерти кажуть, що для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою Сіверськ – Бахмут (7 кілометрів на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і Слов’янськ – Бахмут.

З огляду на те, що нещодавні темпи просування в цьому районі становили кілька сотень метрів за день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити механізований поштовх до наземних ліній зв’язку і рухатися до оточення Бахмута.

"Українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до наземних ліній зв’язку, навіть якщо росіяни переріжуть трасу Слов’янськ – Бахмут", – додали експерти.

Зверніть увагу! Бійці 46 окремої десантно-штурмової бригади повідомляли, що у Бахмутському та Соледарі ситуація не така, як пишуть пропагандисти. Хоча в окупантів дійсно є просування. Захисники наголосили, що там справді тривають важкі бої.

Яка нині ситуація у Соледарі

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що у Соледарі тривають важкі бої. За минулу добу 7 січня там зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень.

Так, українські військові намагаються вирівняти тактичне положення. Однак Соледар перебуває під контролем України. Наразі там окупанти масовано кидають у бій багато особового складу. Відтак у загарбників вийшло дещо просунутись.