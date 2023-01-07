ЗСУ відбивають атаки росіян. Роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальної шкоди. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Соледар – під нашим контролем
Українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення. Однак Череватий наголосив, що Соледар перебуває під контролем України.
Там (у Соледарі – 24 канал) йдуть важкі кровопролитні бої,
– розповів речник.
Тактика окупантів не змінилась. Вони масовано кидають у бій багато особового складу. Відтак у загарбників вийшло дещо просунутись.