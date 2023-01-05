Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледарь.
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"Российские войска предпринимают попытки занять хоть какие наши наблюдательные пункты в районе Подгородного, Опросного и Клещиевки", – сообщил Жданов.
Враг планирует генеральный удар
В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе. По данным разведки, на Бахмутском направлении наблюдается скопление военной силы и средств, акцентировал Жданов.
Вероятно, сейчас сосредоточение основных усилий направлено на Соледар или на линию Бахмут – Соледар,
– заметил военный эксперт.
По словам Жданова, пока эти силы собираются, но украинские военные ждут генерального удара. Военный предположил, что в ближайшие дни россияне попытаются прорвать нашу оборону на линии Соледар – Бахмут.
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Новости из Бахмутского направления: главное
- По непроверенной информации из источников военного аналитика Алексея Гетьмана, оккупанты больше сосредоточились на атаке Солидара, чем Бахмута.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне сдают позиции у Бахмута. Прежде всего, это связано с острым дефицитом боеприпасов.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил 4 января 2023 года, что российским оккупантам удалось отогнать за пределы Бахмута.