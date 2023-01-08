У Генштабі ЗСУ ухвалили відповідне рішення й у Соледар перекинули додаткові резерви. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.
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Соледар під контролем України
Зараз Збройні Сили України контролюють більшу частину міста, зокрема його центр. Водночас там продовжуються запеклі бої. А саме на східних околицях Соледара, а також на Північ та Південь від міста.
Окупанти концентрують свої зусилля на подальших спробах встановити контроль над Донецькою областю. Ба більше, російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку,
– повідомив військовий експерт.
Минулої доби ЗСУ відбили низку атак окупантів
Крім того, минулої доби українські захисники відбили атаки російських загарбників у районах наступних населених пунктів:
- Стельмахівка;
- Макіївка;
- Діброва;
- Білогорівка, що на Луганщині;
- Озарянівка;
- Соледар;
- Красна Гора;
- Підгородне;
- Бахмут;
- Кліщіївка;
- Первомайське;
- Мар'їнка;
- Побєда Донецької області.
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Останні новини з Соледара: коротко
- Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області. Для цього загарбники сконцентрували чималі зусилля на Сході нашої держави. У Соледарі наразі дуже складна ситуація.
- Українські захисники відбивають атаки росіян та роблять усе можливе, аби завдати ворогу максимальної шкоди. Загарбники масовано кидають у бій особовий склад, саме тому у них вийшло дещо просунутись. Упродовж минулої доби в місті зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень.
- Загарбники планували обійти Соледар з Півдня, але не вийшло і рух зупинився. Наші війська зупинили ворога вздовж водогону, що йде від Слов'янська до Донецька. Тож росіяни намагаються взяти Соледар або рухатися трохи на Північ від нього. А вже з Півночі зайти у Бахмут.
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що попри твердження російських джерел, нещодавні досягнення окупантів у Соледарі не передвіщають оточення Бахмута. Таким чином, українські військові продовжують надійно захищати місто.