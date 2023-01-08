Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, російські окупанти нічого не могли зробити з Бахмутом, тому вирішили перенаправити зусилля на Соледар.

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Яка ситуація біля Соледару

Вони зменшили ширину фронту і направили в бік Соледара штурмові загони разом з технікою. Зараз там тривають запеклі бої, але ситуацію потроху виправляють.

Окупанти натиснули на наші війська. Навіть довелося полишити певні позиції. Але командування ЗСУ оперативно направило туди певні частини резерву та артилерію. Зараз окупанти вибиті з того ж центра міста,

– зауважив Світан.

Якщо окупанти зможуть зайняти Соледар, то ситуація стане досить неприємною – адже тоді Бахмут, як вважає Світан, опиниться фактично в напівоточенні. А при подальшому просуванні окупанти можуть вийти на трасу, яка веде до Слов'янська. Однак військовий експерт вірить, що ситуацію скоро вдасться стабілізувати.

Що відбувається в Соледарі – розповів Світан: дивіться відео

Українські війська точно цього не допустять. Йде стабілізація ситуації. Командування українських військ швидко відреагувало. Думаю, що за 1 – 2 дні ситуація в Соледарі буде вирішена,

– припускає Світан.

ЗСУ підтягнули далекобійну артилерію, яка зараз ще з більшою потужністю вражає ворожі "логістичні ланцюжки" у цьому регіоні.

Яка ситуація в Соледарі: коротко