Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты ничего не могли сделать с Бахмутом, поэтому решили перенаправить усилия на Соледар.
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Какая ситуация возле Соледара
Они снизили ширину фронта и направили в сторону Соледара штурмовые отряды вместе с техникой. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, но ситуацию понемногу исправляют.
Оккупанты нажали на наши войска. Даже пришлось оставить определенные позиции. Но командование ВСУ оперативно направило туда некоторые части резерва и артиллерию. Сейчас оккупанты выбиты из того же центра города,
– заметил Свитан.
Если оккупанты смогут занять Соледар, то ситуация станет достаточно неприятной – ведь тогда Бахмут, как считает Свитан, окажется фактически в полуокружении. А при дальнейшем продвижении оккупанты могут выйти на трассу, которая ведет в Славянск. Однако военный эксперт верит, что ситуацию скоро удастся стабилизировать.
Что происходит в Соледаре – рассказал Свитан: смотрите видео
Украинские войска точно этого не допустят. Идет стабилизация ситуации. Командование украинских войск быстро отреагировало. Думаю, что за 1 – 2 дня ситуация в Соледаре будет решена,
– предполагает Свитан.
ВСУ подтянули дальнобойную артиллерию, которая сейчас еще с большей мощью поражает вражеские "логистические цепочки" в этом регионе.
Какая ситуация в Соледаре: коротко
- По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергея Череватого, в Соледаре продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки, 7 января, там было 10 боевых столкновений и 76 обстрелов.
- Украинские военные пытаются выровнять ситуацию. Сейчас Соледар находится под контролем Украины.
- По мнению аналитиков американского Института изучения войны, недавние успехи оккупантов возле Соледара не предвещают окружение Бахмута.