Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты ничего не могли сделать с Бахмутом, поэтому решили перенаправить усилия на Соледар.

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Какая ситуация возле Соледара

Они снизили ширину фронта и направили в сторону Соледара штурмовые отряды вместе с техникой. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, но ситуацию понемногу исправляют.

Оккупанты нажали на наши войска. Даже пришлось оставить определенные позиции. Но командование ВСУ оперативно направило туда некоторые части резерва и артиллерию. Сейчас оккупанты выбиты из того же центра города,

– заметил Свитан.

Если оккупанты смогут занять Соледар, то ситуация станет достаточно неприятной – ведь тогда Бахмут, как считает Свитан, окажется фактически в полуокружении. А при дальнейшем продвижении оккупанты могут выйти на трассу, которая ведет в Славянск. Однако военный эксперт верит, что ситуацию скоро удастся стабилизировать.

Что происходит в Соледаре – рассказал Свитан: смотрите видео

Украинские войска точно этого не допустят. Идет стабилизация ситуации. Командование украинских войск быстро отреагировало. Думаю, что за 1 – 2 дня ситуация в Соледаре будет решена,

– предполагает Свитан.

ВСУ подтянули дальнобойную артиллерию, которая сейчас еще с большей мощью поражает вражеские "логистические цепочки" в этом регионе.

Какая ситуация в Соледаре: коротко