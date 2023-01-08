Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, намагання росіян наступати біля Соледара пов'язані з тим, що вони ніде не можуть досягти успіху.

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Як зазначив військовий оглядач, місто Соледар на Донеччині має для ЗСУ вкрай важливе значення, як і загалом вся лінія оборони на Сході України.

"Якщо десь ламається лінія оборони, противник отримує можливість зайти в тил або з флангу нашому угрупованню військ і створити певні проблеми", – зазначив Мусієнко.

Яка мета окупантів під Соледаром

За його словами, протягом попередніх 1 – 2 тижнів російські загарбники отримали потужну відсіч від ЗСУ під Бахмутом. До наших військових там надійшло підкріплення, і українські захисники відігнали противника на цьому напрямку. Зараз під Бахмутом тривають бойові дії.

Водночас ворог активізувався у районі Соледара. Це пов'язано з тим, що окупанти намагаються прозондувати лінію оборони в цілому і знайти слабкі місця,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що росіяни й далі хочуть прорвати нашу лінію захисту – якщо не в районі Бахмута, то, можливо, північніше, як у випадку Соледара, або південніше – і зайти фактично в тил ЗСУ.

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Українські захисники тримають оборону Соледара

Росіяни вже навіть розповсюдили фейки про те, що Соледар перебуває під їхнім контролем. Однак, за словами Мусієнка, насправді російські загарбники не мають там жодних успіхів.

Ситуація у Соледарі дійсно складна. Там тривають активні бої. Але те, що українські війська відступають чи що ворог прорвав оборону і зайшов нам в тил, – це не відповідає дійсності,

– наголосив військовий оглядач.

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що українські захисники стійко тримають оборону міста.

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