На этом сделал акцент военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала. Он объяснил, почему россияне, несмотря безумные потери, продолжают пытаться выйти на административные границы Донецкой области

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Россиян интересуют ресурсы

Жданов подчеркнул, что оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Кроме того, они пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На верную смерть оккупанты бросают своих бойцов не просто так. Здесь следует понимать, подчеркивает эксперт, связь и политики, и экономики.

К примеру, вблизи Славянска есть водозабор, который необходим врагу. Если вы не помните, то в оккупированном Донецке серьезные проблемы с питьевой водой. Кроме того, Славянск и Краматорск – центры Юзовского месторождения сланцевого газа. Он не только очень высоко оценивается. Его там столько, что можно покрыть потребности как Украины, так и стран Европы. А еще там добывают литий.

Кроме того, как выясняется, у Пригожина есть свои интересы на соляные шахты и известняк. Поэтому такое стремление, независимо от количества потерь, отобрать у нас эту территорию,

– добавил Жданов.

Сложная ситуация в Соледаре

Оккупанты уже несколько месяцев пытаются окружить Бахмут. Им это не удается, поэтому они начали переключать свое внимание на Соледар. Только с начала суток российские военные 76 раз обстреляли город. Также там зафиксировали 10 боевых столкновений в этот день, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, защитники Украины пытаются выровнять тактическое положение. В то же время он подчеркнул, что населенный пункт под контролем нашего государства. Таким образом, он опроверг фейк, который гулял накануне в сети.

Там (в Соледаре – 24 Канал) идут тяжелые кровопролитные бои,

– рассказал спикер.

Он добавил, что тактика врага не изменилась. Он продолжает массированно бросать в бой многих солдат. И именно это позволило оккупантам немного, но продвинуться вперед. Напомним, что вблизи Бахмута ситуация была такой же. Россияне немного продвигались, после чего их отбрасывали.