На цьому зробив акцент військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, чому росіяни, попри шалені втрати, продовжують намагатися вийти на адміністративні межі Донецької області.

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Росіян цікавлять ресурси

Жданов наголосив, що окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Крім того, вони намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському й Авдіївському напрямках.

На вірну смерть окупанти кидають своїх бійців не просто так. Тут варто розуміти, наголошує експерт, зв'язок і політики, і економіки.

Наприклад, поблизу Слов'янська є водозабір, який необхідний ворогові. Якщо ви не пригадуєте, то в окупованому Донецьку серйозні проблеми з питною водою. Крім того, Слов'янськ і Краматорськ – центри Юзівського родовища сланцевого газу. Він не лише дуже високо оцінюється. Його там стільки, що можна покрити потреби як України, так і країн Європи. А ще там видобувають літій.

Крім того, як з'ясовується зараз, у Пригожина є свої інтереси на соляні шахти та вапняк. Тому таке прагнення, незалежно від кількості втрат, відібрати у нас цю територію,

– додав Жданов.

Важка ситуація у Соледарі

Окупанти уже кілька місяців намагаються оточити Бахмут. Їм це не вдається, тож вони почали переключати свою увагу на Соледар. Лиш від початку доби російські військові 76 разів обстріляли місто. Також там зафіксували 10 бойових зіткнень цього дня, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, захисники України намагаються вирівняти тактичне положення. Водночас він наголосив, що населений пункт під контролем нашої держави. Таким чином він спростував фейк, який гуляв напередодні у мережі.

Там (у Соледарі – 24 Канал) йдуть важкі кровопролитні бої,

– розповів речник.

Він додав, що тактика ворога не змінилася. Він продовжує масовано кидати у бій багато своїх солдатів. І саме це дозволило окупантам трішки, але просунутися вперед. Нагадаємо, що поблизу Бахмута ситуація була така ж. Росіяни трохи просувалися, після чого їх відкидали.