Загальні бойові втрати Росії станом на 7 січня складають 110 740 військових. Зауважимо, що реальна статистика втрат ворога в особовому складі може відрізнятися. Пов'язано це з тим, що вкрай складно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати російської армії у техніці

  • танків – 3 066 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6 125 (+1);
  • артилерійських систем – 2 062 (+3);
  • РСЗВ – 431 (+0);
  • засобів ППО – 217 (+2);
  • літаків – 285 (+0);
  • гелікоптерів – 272 (+0);
  • крилатих ракет – 723;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);
  • кораблів/катерів – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1);
  • спеціальної техніки – 182 (+0).


Актуальні втрати ворога станом на 7 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ