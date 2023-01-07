Загальні бойові втрати Росії станом на 7 січня складають 110 740 військових. Зауважимо, що реальна статистика втрат ворога в особовому складі може відрізнятися. Пов'язано це з тим, що вкрай складно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій.
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Втрати російської армії у техніці
- танків – 3 066 (+2);
- бойових броньованих машин – 6 125 (+1);
- артилерійських систем – 2 062 (+3);
- РСЗВ – 431 (+0);
- засобів ППО – 217 (+2);
- літаків – 285 (+0);
- гелікоптерів – 272 (+0);
- крилатих ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);
- кораблів/катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1);
- спеціальної техніки – 182 (+0).
Актуальні втрати ворога станом на 7 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ