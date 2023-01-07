Загальні бойові втрати Росії станом на 7 січня складають 110 740 військових. Зауважимо, що реальна статистика втрат ворога в особовому складі може відрізнятися. Пов'язано це з тим, що вкрай складно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій.

Читайте також В очікуванні "Шахідів" на Різдво: як Росія змінює тактику і чому сили ППО до цього готові

Втрати російської армії у техніці

танків – 3 066 (+2);

бойових броньованих машин – 6 125 (+1);

артилерійських систем – 2 062 (+3);

РСЗВ – 431 (+0);

засобів ППО – 217 (+2);

літаків – 285 (+0);

гелікоптерів – 272 (+0);

крилатих ракет – 723;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);

кораблів/катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1);

спеціальної техніки – 182 (+0).



Актуальні втрати ворога станом на 7 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ