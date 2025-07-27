Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Карти ISW на 27 липня

Відповідно до повідомлень аналітиків, фронт активний, обидві сторони рухаються на різних напрямках.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області – швидше за все, мова про Кіндратівку.

Щодо Харківщини, то 25 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

А ЗСУ нещодавно просунулися на напрямку Великого Бурлука – на північний схід від Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука).

26 липня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

26 липня російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися.

Карти ISW на 27 липня

Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку – на південь від Діброви (на схід від Лиману) в районі Серебрянського лісу.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Мова про північ та північний схід від Серебрянки (на північний схід від Сіверська) у південній частині Серебрянського лісу.

26 липня російські війська продовжили наступальні операції на Часовоярському напрямку, але не просунулися.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку – південний схід від Русиного Яру (на північний захід від Торецька).

26 липня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Можливо, вони захопили Зелений Гай на південний захід від Новопавлівки.

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Можливо, вони захопили Маліївку в Дніпропетровській області на північний захід від Великої Новосілки.

26 липня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.