Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Карты ISW на 27 июля

Согласно сообщениям аналитиков, фронт активен, обе стороны движутся на разных направлениях.

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области – скорее всего, речь о Кондратовке.

Что касается Харьковской области, то 25 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

А ВСУ недавно продвинулись на направлении Великого Бурлука – к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Большого Бурлука).

26 июля российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись.

26 июля российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись.

Карты ISW на 27 июля

Украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении – к югу от Дибровы (к востоку от Лимана) в районе Серебрянского леса.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Речь о севере и северо-востоке от Серебрянки (к северо-востоку от Северска) в южной части Серебрянского леса.

26 июля российские войска продолжили наступательные операции на Часовоярском направлении, но не продвинулись.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении – юго-восточнее Русиного Яра (северо-западнее Торецка).

26 июля российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Возможно, они захватили Зеленый Гай к юго-западу от Новопавловки.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Возможно, они захватили Малиевку в Днепропетровской области к северо-западу от Великой Новоселки.

26 июля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.