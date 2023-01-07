Общие боевые потери России по состоянию на 7 января составляют 110 740 военных. Заметим, что настоящая статистика утрат противника в личном составе может отличаться. Связано это с тем, что крайне сложно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери русской армии в технике

танков – 3066 (+2);

боевых бронированных машин – 6125 (+1);

артиллерийских систем – 2062 (+3);

РСЗО – 431 (+0);

средств ПВО – 217 (+2);

самолетов – 285 (+0);

вертолетов – 272 (+0);

крылатых ракет – 723;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);

кораблей/катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1);

специальной техники – 182 (+0).

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Актуальные потери врага по состоянию на 7 января / Инфографика Генштаба ВСУ​