Общие боевые потери России по состоянию на 7 января составляют 110 740 военных. Заметим, что настоящая статистика утрат противника в личном составе может отличаться. Связано это с тем, что крайне сложно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери русской армии в технике

  • танков – 3066 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6125 (+1);
  • артиллерийских систем – 2062 (+3);
  • РСЗО – 431 (+0);
  • средств ПВО – 217 (+2);
  • самолетов – 285 (+0);
  • вертолетов – 272 (+0);
  • крылатых ракет – 723;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
  • кораблей/катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1);
  • специальной техники – 182 (+0).


Актуальные потери врага по состоянию на 7 января / Инфографика Генштаба ВСУ​