В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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Генштаб ВСУ подтвердил удар по пункту дислокации оккупантов в Херсонской области

Противник продолжает нести потери. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение 5 января 2023 пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли около 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Что происходит на фронте сейчас

В течение суток россияне нанесли по Украине 1 ракетный удар и совершили 12 обстрелов с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Сейчас оккупанты больше всего хотят полностью захватить Донецкую область в пределах административной границы. Для поддержания наступательного потенциала и пополнения утрат в России продолжают меры по мобилизации.

Просто сейчас враг ведет наступательные действия на Бахмутском направлении и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других – обороняется.

Какая ситуация на разных направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.

обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние врага попали районы 19 населённых пунктов. Среди них: Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

под огневое влияние врага попали районы 19 населённых пунктов. Среди них: Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области. На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населённых пунктов. Среди них: Зеленое Поле и Новополь в Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

от вражеского огня пострадали районы 16 населённых пунктов. Среди них: Зеленое Поле и Новополь в Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской. На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населённых пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие и погибшие посреди мирных обитателей.

Враг также продолжает нести потери

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.