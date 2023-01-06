Если раньше мир воспринимал украинских воинов как партизан и давал им соответствующее оружие, то сейчас он ясно понимает, что Украина будет бороться до Победы. Наконец страны согласились поставлять нам такое оружие, которое нужно именно для наступательной войны.
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В 2023 году будет наступательная война
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость – от партизанского движения до Победы:
- Январь 2022 года. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.
- Июнь 2022 года. Оборонительная контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.
2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное,
– сказал Данилов.
Он также уточнил, что четвертым этапом будет "война справедливости и возмездия". А постскриптум вспомнил ракетную и дроновую программу Украины.
Прогнозы развития войны в 2023 году
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в марте 2023 года у российских захватчиков будут явные проблемы с запасами обычных боеприпасов, в том числе артиллерийских. По словам Буданова, запасы боеприпасов у оккупантов сократятся до 30%. Тогда количество применяемых боеприпасов врагом в сутки упадет до 10 – 15 тысяч.
- Он также заявил, что со временем Украина обретет паритетность в вооружении с Россией. Ведь мы без всяких санкций производим новые боеприпасы, нам будут помогать партнеры поставками. Россия же может рассчитывать только на свой остаток и собственные производственные мощности. За исключением некоторых стран, которые могут помочь россиянам с оружием, как Иран.
- Кроме того, Буданов считает, что в 2023 году в Украине закончится война Он заверил, что хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023 года или ближе к его концу, а в своих прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут результат. Начальник ГУР подчеркнул, что победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года, но на этом все процессы не завершатся. Но о каких процессах говорится, он не уточнил.