Спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что Patriot будет доставлен в Украину в первом квартале 2023 года. Кроме того, одну батарею Patriot для Украины пообещали ранее в США.

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Сколько будет продолжаться обучение на машинах Marder

Гебештрайт также подтвердил, что Германия планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.

По его словам, эти 40 машин должны быть готовы уже в первом квартале, чтобы их можно было передать Украине.

Спикер немецкого правительства рассказал, что обучение на машинах Marder будет проходить в Германии и продлится около восьми недель.

Внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид уточнил, что поставки Marder в Украине должны завершиться до конца марта.

Германия передаст Украине Patriot и Marder: что известно