Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що Patriot буде доставлений в Україну в першому кварталі 2023 року. Крім того, одну батарею Patriot для України раніше пообіцяли у США.
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Скільки триватиме навчання на машинах Marder
Гебештрайт також підтвердив, що Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.
За його словами, ці 40 машин повинні бути готові вже в першому кварталі, щоб їх можна було передати Україні.
Речник німецького уряду розповів, що навчання на машинах Marder відбуватиметься в Німеччині і триватиме близько восьми тижнів.
Зовнішньополітичний речник парламентської групи СДПН Нільс Шмід уточнив, що постачання Marder в Україну має бути завершене до кінця березня.
Німеччина передасть Україні Patriot та Marder: що відомо
- Донедавна в Німеччині заявляли, що не можуть надати Україні ЗРК Patriot, адже буцімто не мають запасних систем. Наприкінці 2022 року Берлін навіть не погодився передати Україні ЗРК Patriot, який призначався Польщі.
- Та 5 січня президент США Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Після цього Шольц повідомив, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.
- Зі свого боку Джо Байден сказав, що США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі".
- США та Німеччина прийняли рішення надати потужну допомогу Україні після того, як Франція пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.