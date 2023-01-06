Німеччина озброїть Україну близько 40 бойовими машинами піхоти типу Marder. Про це заявив зовнішньополітичний речник парламентської групи СДПН Нільс Шмід.

До теми Німеччина надасть Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder

За його словами, постачання Marder має бути завершене до кінця березня. Навчання на машинах проходитиме в Німеччині і триватиме близько 8 тижнів.

Шмід розповів, що рішення було прийнято лише зараз. Суть полягала в тісній координації з партнерами по НАТО. Зазначає, що анонсовані постачання зараз добре сприймаються федеральним урядом.

Зверніть увагу! Німецькі ЗМІ пишуть, що, окрім оголошених бронетранспортерів Marder та батареї Patriot, Німеччина має намір передати Україні додаткові установки Gepard.

Що цьому передувало

Президент США Джо Байден 5 січня поговорив з канцлером Олафом Шольцом. Виявилось, Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.

Байден та Шольц вирішили спільно продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Український лідер Володимир Зеленский подякував Байдену та Шольцу за рішення посилити українську оборону. Він назвав це вагомим рішенням.