Германия вооружит Украину около 40 боевыми машинами пехоты Marder. Об этом заявил внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид.

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По его словам, поставка Marder должна быть завершена до конца марта. Обучение на машинах будет проходить в Германии и продлится около 8 недель.

Шмид рассказал, что решение было принято только сейчас. Суть заключалась в тесной координации с партнерами по НАТО. Отмечает, что анонсированные поставки сейчас хорошо воспринимаются федеральным правительством.

Обратите внимание! Немецкие СМИ пишут, что кроме объявленных бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, Германия намерена передать Украине дополнительные установки Gepard.

Что этому предшествовало

Президент США Джо Байден 5 января побеседовал с канцлером Олафом Шольцом. Оказалось, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.

Байден и Шольц решили совместно продолжать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Шольца за решение усилить украинскую оборону. Он назвал это веским решением.