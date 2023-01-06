Германия вооружит Украину около 40 боевыми машинами пехоты Marder. Об этом заявил внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид.
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По его словам, поставка Marder должна быть завершена до конца марта. Обучение на машинах будет проходить в Германии и продлится около 8 недель.
Шмид рассказал, что решение было принято только сейчас. Суть заключалась в тесной координации с партнерами по НАТО. Отмечает, что анонсированные поставки сейчас хорошо воспринимаются федеральным правительством.
Что этому предшествовало
Президент США Джо Байден 5 января побеседовал с канцлером Олафом Шольцом. Оказалось, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
Байден и Шольц решили совместно продолжать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Шольца за решение усилить украинскую оборону. Он назвал это веским решением.