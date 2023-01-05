Байден и Шольц подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Таким образом, они показали непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии России.
К теме Германия передала Украине большую военную помощь: десятки пикапов, дроны и снаряды
Германия предоставит вооружение Украине
Байден и Шольц выразили совместную решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется.
Для этого США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия – БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.
К тому же в конце декабря США объявили о передаче Украине батареи зенитных ракет Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке нашей стране дополнительной батареи ПВО Patriot.
Кроме того, Байден и Шольц выразили благодарность за военную поддержку, которую другие члены Альянса и партнеры оказывают Украине.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Шольца за решение усилить украинскую оборону. Он назвал это веским решением.
Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра (6 января – 24 Канал) – после моего разговора с господином канцлером,
– сказал украинский лидер.
Другая помощь Украине от Германии
- Недавно Германия передала Украине ракеты, пулеметы, генераторы, запчасти к самолетам и многие другие полезные вещи.
- Также Германия отправила в Украину крупную партию военной помощи. Среди того, что уже пришло – беспилотники, антидронное оборудование и ракетные системы.
- Напомним, что в канун Нового года президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку канцлера Германии. Наш лидер опубликовал текст с благодарностью.
- По словам Зеленского, в немецкой политике произошел "переломный момент". После этого помощь Украине значительно увеличилась.
- Кстати, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что в Украину было доставлено больше самоходных гаубиц – речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено 6 – 7 САУ Gepard.
- А в Бундестаге снова обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу касательно военной помощи Украине. Там подчеркнули, что "теперь мяч на стороне Берлина".