В частности, Германия передала Украине и ракеты, и пулеметы, и генераторы, и запчасти к самолетам и много других полезных вещей.

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Помощь Украине от Германии

  • Ракеты к IRIS-T
  • 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин
  • 10 надводных дронов
  • Запчасти к Ми-24
  • Боеприпасы реактивной системы залпового огня к MARS II
  • 28 датчиков и глушителей против дронов
  • 18 разведывательных дронов
  • 17 тяжелых и средних мостовых систем
  • 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом
  • 14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами)
  • ЗРК IRIS-T
  • 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA
  • 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)
  • 14 900 противотанковых мин
  • 500 зенитных ракет STINGER
  • 2700 зенитных ракет "СТРЕЛА"
  • 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
  • Запчасти к МиГ-29
  • 30 бронемашин
  • 80 пикапов
  • 7944 противотанковые пистолеты RGW 90 Matador

Это лишь небольшая часть помощи. В списке есть различные устройства для глушения дронов, машины для многих сфер деятельности (военных, медиков, скорой помощи и пограничников), грузовики, разные виды патронов и боеприпасов, больничные койки, спальные мешки, генераторы, зимняя одежда и пайки для военных и многое другое.

Германия не раскрывает деталей

В Германии отметили, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности о способах и сроках поставок.

Какое оружие нужно Украине

  • Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы оттеснить россиян к границам 23 февраля.
  • Сейчас ВСУ нуждаются в 300 танках, 600 – 700 БМП и 500 гаубицах.
  • Он заметил, что получает меньше оружия, чем нужно.