В частности, Германия передала Украине и ракеты, и пулеметы, и генераторы, и запчасти к самолетам и много других полезных вещей.
К теме В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о поставках Patriot в Украину
Помощь Украине от Германии
- Ракеты к IRIS-T
- 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин
- 10 надводных дронов
- Запчасти к Ми-24
- Боеприпасы реактивной системы залпового огня к MARS II
- 28 датчиков и глушителей против дронов
- 18 разведывательных дронов
- 17 тяжелых и средних мостовых систем
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом
- 14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами)
- ЗРК IRIS-T
- 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA
- 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)
- 14 900 противотанковых мин
- 500 зенитных ракет STINGER
- 2700 зенитных ракет "СТРЕЛА"
- 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
- Запчасти к МиГ-29
- 30 бронемашин
- 80 пикапов
- 7944 противотанковые пистолеты RGW 90 Matador
Это лишь небольшая часть помощи. В списке есть различные устройства для глушения дронов, машины для многих сфер деятельности (военных, медиков, скорой помощи и пограничников), грузовики, разные виды патронов и боеприпасов, больничные койки, спальные мешки, генераторы, зимняя одежда и пайки для военных и многое другое.
Германия не раскрывает деталей
В Германии отметили, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности о способах и сроках поставок.
Какое оружие нужно Украине
- Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы оттеснить россиян к границам 23 февраля.
- Сейчас ВСУ нуждаются в 300 танках, 600 – 700 БМП и 500 гаубицах.
- Он заметил, что получает меньше оружия, чем нужно.