Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что у него есть понимание, как победить врага и как прогнать на позиции 23 февраля и он озвучил свой план союзникам.

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С ресурсами, которые есть сейчас, я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над ними. Мы уже на полпути, но вы этого еще не видите. Я знаю, что могу победить врага. Но мне нужны ресурсы,

– отметил Валерий Залужный.

Главнокомандующий четко перечислил, в какой технике нуждаются защитники, и сколько единиц.

"Мне нужно 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Но двумя бригадами я этого сделать не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно", – добавил Залужный.

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Самая сложная ситуация остается на Востоке страны. Особенно жарко на Бахмутском направлении. Несмотря на всю сложность, украинские защитники наносят противнику значительные потери и не дают продвинуться. Враг не имеет успеха.

После успешных наступательных операций в Харьковской и Херсонской областях, россияне бросили все силы, чтобы удержать захваченные территории. Именно на Восток россияне перебросили свои группировки.

Сейчас оккупанты пытаются укрепить оборону и устоять перед контрнаступлением Вооруженных Сил на границе Харьковской и Луганской областей.

Важно! Украинская сторона неоднократно отмечала нерушимость своих условий – вывод российского войска из всех захваченных территорий. У ВСУ есть явное преимущество на поле боя, поэтому шаг за шагом мы будем освобождать наши земли. Включая Крым. И это принципиальная позиция, которую Украина озвучивала неоднократно.